近日天氣寒冷，針對日前學生禦寒服儀爭議。監委葉大華認為，教育主管機關的反應慢半拍。教育現場管教的界線不應損及兒少基本權益，建議教育部若教職員對學生服儀管理方式未符合兒童權利公約精神，應主動接受申訴並調查實際違反情形，並積極檢視違反之學校是否依規定修正；並應主動宣導服儀原則及學生衣著指引。

葉大華說，依據教育部國教署去年度新版服儀規定，包括《高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則》、《國民中學訂定學生服裝儀容規定之原則》、《國民小學訂定學生服裝儀容規定之原則》第4點規定，已明訂「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。」且該原則已是「行政規則」而非「行政指導」，對於學校具有拘束力，學校必須遵守。

葉大華表示，從相關調查顯示出教育現場執行相關規定時，仍有一定程度的落差，才會傳出有學校教官與教師未熟悉學生服儀規定而違反前述原則，忽略教育部遵循CRC(兒童權利公約)兒少最佳利益與兒少表意權精神，早已於2016年訂定「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，即所有關係兒少之事務，應以兒少最佳利益為優先考量。

葉大華指出，教育部日前雖已行文至地方政府主管機關或各級學校，要求「即刻」檢視主管學校之規範是否與上述服儀規定有所扞格，並請違反之學校依規定修正，確保學校於實務執行時，不會違反相關法規。然而教育主管機關的反應仍慢半拍，她強調，教育現場管教的界線不應損及兒少基本權益，因此建議教育部倘教職員對學生服儀管理方式未符合公約精神，致生有損兒少人格尊嚴之情事，教育部應主動接受申訴並調查實際違反情形，並積極檢視違反之學校是否依規定修正。

此外，葉大華也說，教育部更應提前主動針對寒冬低溫及目前COVID-19疫情升溫狀況，依CRC兒少最佳利益及考量兒少健康權，主動發佈學生相關衣著建議指引，提前加強對學校教職員之宣導，避免造成學校與學生之對立，淪為校服如何穿搭之爭論，也可減少第一線教育人員對校園安全之疑慮。

(中時 )