啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日震盪幅度擴大，終場留出一根291點的下影線，成交值為3,146億，反觀櫃買指數回測月線後，由紅翻黑，收在185.45點。盤面除廣宇、健和興等車用族群續強外，包含領先突破15日高點族群、低價IC設計股、171家12月營收創新高公司等，皆有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。

此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。

(工商 )