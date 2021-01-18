啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日震盪幅度擴大，終場留出一根291點的下影線，成交值為3,146億，反觀櫃買指數回測月線後，由紅翻黑，收在185.45點。盤面除廣宇、健和興等車用族群續強外，包含領先突破15日高點族群、低價IC設計股、171家12月營收創新高公司等，皆有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。
此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。
(工商 )
#廣宇 #健和興 #商丞 #啟發投顧分析師楊基政 #營收創新高
啟發投顧分析師楊基政表示，台股18日震盪幅度擴大，終場留出一根291點的下影線，成交值為3,146億，反觀櫃買指數回測月線後，由紅翻黑，收在185.45點。盤面除廣宇、健和興等車用族群續強外，包含領先突破15日高點族群、低價IC設計股、171家12月營收創新高公司等，皆有望在元月行情底下個股表現，操作上則應避免高追殺低。
此外，本周納入投資組合的商丞，12月營收創新高，具轉機題材，後市有望續攻向上。
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