南投縣長林明溱，透過line在府會溝通群組，傳送《牛牛這一家》繪本介紹萊克多巴胺「健康又環保」頁面，及「這個鬼政府」等文字，被民進黨質疑傳播假消息；林明溱則強調，他反對萊豬進口，捍衛國人健康的立場不變。

美國肉類出口協會在華辦事處，2012年出版的《牛牛這一家》繪本中，牛爸告訴小牛，「萊克多巴胺是高蛋白，可以讓肉變結實，還可減少排泄物，健康又環保！」林明溱在群組傳送頁面，還有「這個鬼政府開始教小朋友，萊克多巴胺是好東西了！吃了頭好壯壯保平安」、「好可怕，這樣教育下一代好嗎？」

民進黨全國黨代表曾琮愷質疑林明溱，公然在府會群組發送未經查證的消息，還用假消息傳播評論，在法律層面，轉傳LINE文章視同散播消息，如果行為人「真的相信」該消息，轉傳訊息時，若未善盡相當的查證或者有過失存在，可能構成犯罪，觸犯《社會秩序維護法》，面臨裁罰及損害賠償。

林明溱則表示，萊豬進口殘害健康，因此，他一貫的立場就是反對萊豬，捍衛國人權益，絕不改變；再者，美國肉類出口協會駐華辦事處，出版《牛牛這一家》，涉及宣傳萊克多巴胺的效果，就像人吃了高蛋白一樣，最近確實有家長看到這樣的內容，引起質疑，絕非空穴來風。

林明溱強調，因為反對萊豬進口，南投縣訂定自治條例，禁售萊豬肉；行政院長蘇貞昌也表示，教育部要求營養午餐全面使用國產肉品，可說其來有自。

(中時 )