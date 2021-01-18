位於台南市將軍區的香雨書院為迎接新春，邀請台南知名版畫藝術家吳鴻滄、林昭安版畫創作團隊共30位藝術家，推出師生聯展。（南大提供／李宜杰台南傳真）

位於台南市將軍區的香雨書院為迎接新春，邀請台南知名版畫藝術家吳鴻滄、林昭安版畫創作團隊共30位藝術家，舉辦「迎春：吳鴻滄、林昭安師生版畫創作聯展」。展期為即日起至3月17日，歡迎民眾參觀，感受藝術家們運用凹、凸、平、孔和倂用等多元的版印技法，刻畫出萬物復甦、欣欣向榮的意象。

因應農曆春節將至，本次展覽以喜慶年畫為主，除具代表性的吉牛迎春生肖主題，運用鮮豔的色彩與飽滿的構圖，營造出年節活潑熱鬧的氣氛外，也包括地方特色、族群文化、風景、花卉等題材展現。參展的藝術家中，多位曾榮獲全國版印年畫首獎及版畫類競賽各獎項殊榮，也有擔任中小學教師者，不僅積極推動版畫藝術教學，亦持續在南大在職進修，將其豐沛的生命經驗及對版畫藝術的熱情，轉化為創作的動力及能量。

本次展覽17日下午舉辦開幕茶會，南大校長黃宗顯特地親臨現場與藝術家交流互動，也感謝與會嘉賓的共襄盛舉。國立台南大學香雨書院位於南市將軍區長榮村182號，開館時間為每周三至周日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00，預約導覽電話06–7944823，歡迎蒞臨參觀。

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