環保署長張子敬（左）與雲林地檢署檢察長洪家原（右）強調環、檢合作，對於遏止環境破壞行為的必要性及重要性。（雲林地檢署提供／張朝欣雲林傳真）

環保署長張子敬18日拜訪雲林地檢署檢察長洪家原，加強環、檢雙方對打擊環保犯罪的合作量能，並舉辦「中部地區空汙暨營建廢棄物非法棄置環保犯罪案件諮詢會議」，討論如何遏止非法棄置、扣押毒性化學品類證物如何處理等議題。

「中部地區空汙暨營建廢棄物非法棄置環保犯罪案件諮詢會議」，由工研院報告中部地區今年「工業區異味汙染來源調查規畫」簡報，以及近期執行夜間UAV紅外線拍攝工業區空汙排放情形成果。

會中並討論如何遏止北部營建廢棄物於中部地區環保犯罪非法棄置，以及地檢署扣押毒性化學品類證物如何處理等議題。

雲林地檢署表示，透過署長直接聽取工研院及環境督察總隊的報告，並與中部地區各地檢署主責環保犯罪偵查的主任檢察官充分討論，希望能對空汙、水汙的預防，以及廢棄物的去化及汙染預防，形成更全面性的期前政策作為。

張子敬與洪家原強調環、檢合作，對於遏止環境破壞行為的必要性及重要性，並重申將持續聯合打擊、遏阻環保犯罪及各種環境破壞行為，以維護民眾的環境生活品質，積極實現環境正義。

(中時 )