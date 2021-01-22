根據近日環保署空氣品質預報資料顯示，由於受環境風場影響，臺灣中部以南地區持續會有污染物累積造成空氣品質不良情形，環保署除提前協調台電公司電廠降載及中南部縣市紛紛啟動多項應變外，今日雲林以南6縣市環保局亦啟動UAV飛鷹計畫，利用飛行載具，加強對露天燃燒以及逸散源的稽查，共同減緩空品負擔。

環保署表示，由於已可掌握三日後的空氣品質預報資訊，本署與各縣市環保機關自1月18日起即已超前啟動各種空污減排應變機制。截至21日下午1時，已透過經濟部與台電公司協調協和、麥寮、臺中及興達等電廠降載電量達34,838.1萬度，換算硫氧化物減量72.6公噸，氮氧化物減量87公噸，懸浮微粒減量8.5公噸。而雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣等6縣市政府也依規定成立指揮中心或局應變中心，並已執行245家工廠稽查、142家工廠配合減排，以及露天燃燒、營建工地巡察、餐飲業、河川裸露地巡查等工作，其他如道路洗掃也達到3,049.9公里，此外路邊攔檢萬餘輛車次，以及加強宣導防護措施等。

環保署強調，後續仍將密切觀察空氣品質變化趨勢，持續與地方政府即時謹慎因應，同時再次向公私場所呼籲，目前仍然是臺灣的空品不良好發季節，尤其在中南部容易有污染物累積的情形，因此請所有的業者務必要加強自身的管控，妥善謹慎操作，在空品不良期間，為維護空氣品質共盡一份心力。環保署也請民眾配合政府的通報，加強自我防護措施，並可多加利用空氣品質監測網(http://airtw.epa.gov.tw)或透過「環境即時通」手機APP，查詢最新空氣品質變化資訊，共同攜手度過。

(工商 )