今(28)日環保署將審查台電公司提出，「士林堰下游保留之基流量變更」環評對照表，本案將移除大安溪上游士林堰越域引水工程的法定保留生態基流量2.7cms的明文法定下限，並改由災應變會議決議調度辦理，環團與台中后里農民北上環保署前抗議，要求退回環評大會重新再議。

環境權保障基金會研究員許博任表示，中水局去年12月23日「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」通過環評大會當天，竟立即發文要求台電公司變更士林堰下游保留之基流量，從原本的2.7cms改為枯早期由水源調配小組商議。

經濟部水利署台中水資源局於大安大甲環評案中，屢次保證將從士林堰增量調撥川流水至鯉魚潭水庫造成大安溪斷流問題，並保留士林堰下游2.7cms的法定生態基流量。

他痛批，本次變更案形同中水局撕毀剛通過的大安大甲溪水源聯合運用工程環評的「士林堰下游放流量應為2.7cms＋X」的承諾，更把「抗旱小組成立的情境下，超過生態基流量額外的放流水量，可以依實際水情商議」的原意，扭曲成「連法定生態基流量都可商議」，完全是欺騙環評委員及后里農民。

許博任說，后里區的農業相當發達，像是馬鈴薯、花卉、水稻等，但中部科學園區開發以來不斷面臨與農民搶水的威脅，所以法定的生態基流量絕對不能調降。

后里區青年農民聯誼會會長賴來安說，停灌期間雖然是枯水期，但后里的百合佔全國產量4成，產值高達8.5億，一分地補助9300元，但是百合一分地的成本卻高達40萬，補助根本看得到吃不到。

(中時 )