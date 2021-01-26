交通部航港局指出，不明國籍貨船「HM FOUNDATION」今年1月18日擱淺在澎湖縣西吉嶼北方岸際，船上無船員且船東不明，為避免殘油外洩，已立即啟動緊急應變措施，由海洋國家公園管理處統籌防污資材及佈設攔油索及吸油棉索，截止目前為止已經佈攔油索約200米，航港局指示抽油業者一旦海況良好，即刻進行抽油作業。

航港局表示，「HM FOUNDATION」貨船經由海事公證人上船鑑定，殘油量約為120噸，為避免對海洋生態帶來殘害，航港局已責成業者加速執行抽油作業，1月25日召開第2次緊急應變會議，邀集海洋國家公園管理處、澎湖縣政府環境保護局、海洋保育署、海巡署等單位，完成殘油抽除計畫審查，並指示抽油業者立即動員船機設備前往擱淺地點進行抽油作業。

依據海難災害防救業務計畫，本次事件油外洩或有外洩之虞為第二級之中等程度或顯著之外洩，且發生於海洋國家公園轄區，應由海洋國家公園管理處負責應變，其他單位協助配合，惟因涉及海洋油污染，依行政院前協調分工原則，由航政機關統籌召集應變會議。

目前受東北季風影響，所佈設攔油索有部分斷裂，造成部分油花外洩，民眾擔心有殘油污染海域疑慮。海管處目前已緊急向海保署及澎湖縣環保局調集防污資材攔油索數百米及吸油棉索1千多米暫置東吉嶼備用，隨時可於海況良好時，前往加強攔油索及吸油棉索佈設及處理周圍飄出海面之油污。

航港局除了提醒現場同仁注意作業安全外，亦請海巡署人員持續監控船舶狀況，如有異狀立即通報處理，航港局要求業者立即前往，於海象允許下展開抽油及防污作業，期望該船早日完成殘油抽除，避免造成該區域海洋環境污染。

(工商 )