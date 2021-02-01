苗栗縣警察局統計去年縣內共發生60件交通死亡事故，死亡案件的肇事車輛，以騎乘機車最多，其次為自小客車，分析為機車機動性高，易穿梭車陣、未注意後方來車釀禍，警方呼籲，騎士不要超速且避免於車陣中穿梭，另為降低酒駕事故，啟動機動巡邏及定點攔檢取締工作，維持交通安全。

縣警局統計發現，去年60件交通死亡事故，以車種區分為以騎乘機車32件占53％；自小客車11件次之，占18％；大貨車及小貨車各4件，各占6％。另以事故肇事原因分析，發現以「未注意車前狀況」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」及「未依規定穿越道路」位居前4名。

警方表示，由於兩輪車輛平衡較差，前後輪未同時煞車時，急煞車易失控自摔或自撞，並以身體碰撞物體，因此傷亡機率高，故提醒騎士切勿超速且避免於車陣中穿梭，注意路況外，還應保持足夠煞停的安全距離及做好停車準備，並且選用經濟部標準檢驗局審驗合格的安全帽，繫好帽帶、戴好安全帽，在關鍵時刻救己一命。

另為防制酒駕肇事死亡案件發生，警察局除要求各單位加強勤務作為外，並針對各餐飲、娛樂場所周邊等易發生酒後駕車路段、時段，實施機動巡邏及定點攔檢取締工作，展現警方嚴正執法之決心，確保民眾生命、財產安全。

苗栗縣警察局長周煥興呼籲縣民勿心存僥倖，以身試法，「零酒精才上道」，並落實「指定駕駛」、「搭乘計程車返家」等措施，確保自己及他人行車安全。

(中時 )