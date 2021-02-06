警方去年8月從楊男身上共查獲愷他命12包，換算市價約5萬元。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市警局刑大破獲台中市第一起偽裝外送員運毒案件，今天說明破獲經過。（警方提供／陳世宗台中傳真）

販毒集團偽裝外送員運毒 遭眼尖警方識破

販毒集團偽裝外送員運毒 遭眼尖警方識破

31歲古姓男子為首的販毒集團，招攬楊男等4名男子販售愷他命及毒咖啡包，為規避警方查緝，竟要求旗下「小蜜蜂」偽裝成外送員掩蓋運毒。台中市刑大經過長達1個月網路巡邏，破獲台中市第一起偽裝外送員運毒案件，逮捕古嫌等5人；從去年7月到9月販毒不法所得約10餘萬元，台中地檢署除以販賣第三級毒品罪嫌起訴，並就組織犯罪請求法院宣告強制工作3年。

警方指出，去年8月間警方網路巡邏時，發現29歲的楊男涉嫌販毒，除偽裝成外送員想躲法眼，交易地點也會選在「進可攻、退可守」的大馬路邊，連通訊軟體頭像都換成外送業者高調兜售；警方在台中市西區忠明南路當場逮捕正在交易的楊男到案。

楊男警訊中供稱，「穿這樣比較不會被抓」，想要快速賺錢才鋌而走險，但賣5000元才抽成100元，「風險太大不好賺」；警方從楊男身上共查獲愷他命12包，換算市價約5萬元。

警方調查，男落網後，集團首腦古男再招攬27歲的賴姓男子加入販毒，因賴男無交通工具，竟開著姐姐的車販毒，直到去年8月間警方登門搜索才曝光，偵辦員警也斥責賴男「不要連累家人」；警方再陸續循線逮捕同夥28歲的林男、25歲的張男及主嫌古男到案。

台中市警局刑大指出，以古男為首的販毒集團，主要販售愷他命及毒咖啡包，具有持續性、牟利性，古男指揮犯罪組織將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，所有販毒成員楊男等4人，均由檢方請求法院從重量刑，並宣告強制工作3年。

警方指出，強制工作一般是針對有犯罪習慣，或因遊蕩、懶惰成習犯罪者的處分，「不怕關、只怕操」，販毒集團危害社會成本之大，希望能藉此恫嚇減少毒品犯罪。台中市刑大呼籲，毒品有害身心健康，勿因一時好奇持有毒品，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，全力維護市民安全的生活環境。

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(中時 )