一名網購賣家控訴遭一名自稱有經濟問題的單親爸爸胡亂砍價，對方將開價近8千的任天堂遊戲機Switch砍至4千，讓他傻眼怒嗆「單親關我什麼事，我又不是慈濟功德會。」他認為即便身份屬實，拿4千元帶孩子出去玩、吃大餐比較實際；許多網友也表示認同，留言「沒錢就不要買非能力所及物品」、「砍價大多，完全不能接受」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，一名單親父親在網購賣場的私訊中提及，因為是單親身分，希望將他開價7900元的「任天堂Switch遊戲機」砍價至4000元，該父親說想要買給小孩、收入不多，「誠心誠意跟你買，可以的話，我下單購買」，讓他相當傻眼，直言「你們單親關我什麼事，我又不是慈濟功德會。」

一名自稱有經濟問題的單親爸爸向網購賣家將開價近8千的任天堂遊戲機Switch砍至4千，讓對方氣炸說「我又不是慈濟功德會」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，他經營網購賣場經常遇到買家自稱單親想買給小朋友玩，或是學生沒什麼錢，藉此希望能打折算便宜，但價格卻是亂喊「芭樂價」，他以此事為例，認為與其真的花4千買遊戲機，不如把錢省下，帶孩子去公園玩、吃大餐比較實際，甚至去遊樂場玩都可以。

許多網友也留言力挺原PO，直說「我是妳會直接封鎖，沒辦法接受芭樂價」、「沒錢就不要買這種非能力所及的東西」、「我還遇過約定面交，對方一直說儘量、單親身分等理由遲到、沒到」、「真奇怪沒錢就不要買阿！幹嘛藉口一堆」、「這種人很多，還有更誇張說是殘疾人士，一砍就是半價」、「太傻眼了」。

(中時新聞網)