24日約50名民眾協助林姓女屋打掃房屋。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

市議員童子瑋立即號召民間團體支援。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市仁愛區獅球路山邊某鐵皮民宅15日發生火警，所幸屋內2名孩童及時逃出未造成傷亡，但大火燒光了屋內所有物品，市議員童子瑋立即號召民間團體支援，24日約50名民眾協助林姓女屋打掃房屋，也有許多善心人士捐贈物資，讓林女一家人得以盡速讓生活重回軌道。

據了解，民宅平時4人居住，發生火災時，屋內僅有4歲哥哥和2歲妹妹，所幸哥哥機靈的將妹妹拉出屋外，但屋內的貴重物品已經被燒得精光，林女表示，當時接到里長電話立即趕回家，但屋子早已被大火吞噬，仍未知起火原因。

童子瑋得知林女沒有住所更有撫養2名孩童，第一時間先購買乾糧協助，更與民間團體討論後續事宜，他說，獅球嶺上大多屋齡比較老舊，巷弄也相當狹小，現場整理出的廢棄物都需要依靠人力搬運，24日約50位自發性的民眾，前往火災現場協助受災戶進行房屋清理及打掃。

童子瑋指出，很感謝仁愛區公所及環保局協助天行者協會將廢棄物回收，才能加速現場清理的速度，他說，這次火災讓受災戶失去住所，所幸有NGO團體、公部門及民間企業三方共同幫助，林女得已在短時間內獲得協助，並讓生活重回軌道。

林女說，自己身上的衣服都是民眾捐贈的，很感謝社會大眾的幫忙，以及市議員、里長協助，讓「我們一家人能過個好年」。

(中時 )