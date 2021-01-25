民進黨桃園市議員王浩宇被罷免成功後，下一位是與綠營友好的高雄市議員黃捷，在2月6日將面對罷免投票，引發高度關注。有網友發現黃捷近期接受團購達人486先生的專訪，驚訝表示，黃捷是怕了嗎，怎會接受486的採訪，還有看完採訪的網友表示，486是要害黃捷被罷免嗎？還是自己真的很想被罷免？

網友tontontonni於22日在批踢踢分享一段486專訪黃捷的影片，並點出這段採訪有2個有趣的訪問片段，首先是訪談關於高雄已故議長許崑源跳樓的事，其二是為何黃捷退出時代力量。不過，有眼尖的網友發現到，這段採訪影片搜尋似乎都找不到，找到的是備份影片，不知是否跟罷免有關？

查詢486會客室：勇敢的黃捷這部影片，只找到網友備份影片。（圖片摘自Youtube）

從備份的影片中可看到486對於許崑源跳樓一事，很不忍的對黃捷說，「我在電視上有看到妳落淚，其實我那時候不認識黃捷，如果那時有黃捷的line，我馬上打電話給她，說不要哭，面對這些癟三有什麼好哭的」！

黃捷對此回應，「對呀！我自己也是有點自責，覺得不應該呈現這樣那麼脆弱的一面。」486一旁附和：「真的！」黃捷又說：「只是我有點忍不住，因為那個現場的狀況就是讓我覺得敵意很重吧，因為我只是很委屈說，我只是跟我同事弔唁，而且我自己也覺得很遺憾，想要去弔念我的同事，結果現場就說妳為什麼要來」，這時，黃捷突然「大笑」的說，「好像講得我是殺人犯一樣，就現場有那種敵意，有點承受不住」。

黃捷接受採訪片段。（摘自網友備份Youtube）

486接話表示，「那次黃捷的落淚在我看來，我覺得是不應該掉淚的，對不對，我們事後再回想」，黃捷嘆了一口氣，點點頭「是啦，對啦」！

其次，486問到為何會退出時代力量，黃捷直言，其實是個意外，她當初真的也很愛這個黨，變成這樣非常感概。此話一出，遭網友狠打臉，當初會退出不就是涉入時代力量人頭黨員一案而退黨，怎會說是意外。

批踢踢網友對於黃捷接受486專訪非常訝異，留言認為「黃捷是怕了嗎」、「跟486合體，是不是真的這麼想被罷阿」、「范雲、486，是不是出來增加仇恨值的啊」、「她是不是很想被罷免以後直上立委」、「怎感覺一直被催票」、「還是被罷掉好了」、「找這些人感覺都是在催票的，找些正常的很難」、「感覺486是在提油救火耶，不是像想幫她」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

還有網友表示，「本來感覺黃捷被罷免真的很困難，但現在這樣根本是催票」、「本來決定不投的，看到426都想出去投了.....如果再找個懶焦葛格（焦糖哥哥）我一家五票保證都投」、「意外⋯⋯？當初沒有時力的話，她選得上嗎⋯⋯然後時力走下坡就急著跳船真的很可笑」。更有網友表示，「上一個合體486的人已經(被罷了)」、「上一個參加486會客室的，去綠島渡假了」。

(中時新聞網)