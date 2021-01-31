罷捷「貪食龍」車隊遊行今（31）日下午4時展開，行前罷捷團體與國民黨高市黨部副主委曹桓榮、鳳山議員、立委等人輪流上台致詞，但藍營致詞後便下戰車，接著目送隊伍出發及揮手致意。罷捷團體發言人徐尚賢強調，罷捷非鳳山人的事，是全台灣人的事，希望2月6日「四個願望」一次滿足。
徐尚賢直指，這次罷免黃捷已非鳳山人的事情而已，這是全台灣人的事情，因為罷免黃捷有四種意義，第一罷免落跑、萊豬的議員，第二堅持反萊豬立場，第三展現真正的民主，第四教訓流氓惡霸政府，所以2月6日大家一起罷免黃捷，四個願望一起滿足。
曹桓榮呼籲，大家捍衛自己的食安，對無情無義的議員來罷免她，一起拉票，共同反萊豬、罷黃捷。立委吳怡玎說，民代是人民選出的，也有權力收回，這次要讓執政黨知道「任何事情不是不受監督的」。
國民黨鳳山在地議員鍾易仲表示，2月6日大家一起出來投票，看到我們反萊豬決心，要讓違背民意的民代知道「不可以違背民意」，也讓政府知道人民反對萊豬，不可以拿人民健康開玩笑。
鳳山議員劉德林則說，要用選票來制衡不負責任的民意代表，制衡中央政府，讓他們了解，最重要是要為人民負責，不是讓人民吃毒豬。鄭安秝則為罷捷團體領銜人劉辰芳抱屈，呼籲大家一定要出來投罷免票。
劉辰芳上戰車致詞直說，謝謝各位鄉親的支持，昨天身體不舒服，回家睡了一天一夜，就是為了取得下午能來參加車隊大遊行，今天有遇到很多鄉親，過來跟她加油打氣，也希望能成功罷免不適任議員的黃捷。
(中時 )
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