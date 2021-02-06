面對高雄「罷捷」失利，台中市藍營罷免第二選區基進黨立委陳柏惟，是否會更積極推動與進行。國民黨台中市黨部主委林敏霖指出，黨部將視罷免「3Q哥」進入第二階段後，以民意為依歸；積極推動罷免的市議員羅廷瑋強調，目前以現在規劃繼續進行，並爭取黨籍議員的奧援。

國民黨台中市黨部主委林敏霖指出，台中市立委第二選區推動罷免「3Q哥」，現在是由公民團體自發性推動，國民黨市黨部將等罷免案進入第二階段後，再視陳柏惟個人的行為及言論，看鄉親對他的觀感如何？如果鄉親對他觀感依然不佳，支持將他罷免，黨部將以民意為依歸積極配合推動，政黨完全是順著民意走。

積極配合公民團體推動罷免「3Q哥」的國民黨台中市議員羅廷瑋說，現在以沉穩的腳步在進行，罷免陳柏惟第一階段的罷免連署書5五天就達標，目前以現在規劃在推動；端視後續民進黨有無傾全力或透過側翼介入而定，眼前照既定行程去做，並爭取市議會國民黨團議員的奧援，現在黨籍議員泰半都還在觀望中。

(中時 )