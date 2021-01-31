前「女F4」成員劉樂妍這些年在大陸發展，經常公開讚對岸處處好，立場與資深藝人黃安雷同，因此被封為「女版黃安」，而才爆出再不回台灣出庭就要被通緝的她，在大陸又遭劫難，搶買團購便宜肉片卻驚爆被騙，讓她哀怨直呼：「台灣有這種東西嗎？」。

劉樂妍因選罷法官司需回台出庭，但如今疫情嚴重，住在河北省燕郊的她無法出城更遑論出國境，而留在當地雖物資不虞匱乏，卻也是處處危機，劉樂妍日前po文透露經常透過網購或社區團購，購買CP值高的食品，近來就跟了社區雜貨店老闆夫婦的團購，買了便宜的羊肉片，她開心錄下領貨過程，沒想到拿到手卻不是這回事。

劉樂妍團購的羊肉片，主體竟是鴨肉，直呼在台灣不曾發生過這種事。(翻攝自劉樂妍微博)

劉樂妍翻過包裝背面的商品內容表，赫然發現購買的涮鍋肉片寫著是羊肉，卻是鴨肉混合羊油的複合式肉片，讓她吶悶：「我實在想不起來，以前在台灣，我有沒有吃過這樣子的假羊肉鴨肉片？台灣有這種東西嗎？」。

劉樂妍解釋，如果她是想涮火鍋但阮囊羞澀，商品挑明寫了是用鴨肉片所以才便宜，那她還是會接受並購買，但無法接受賣給自家社區團購的商家，在商品上打著「小羔羊小肥牛」，卻對內含鴨肉絕口不提，還裝得一副限時大特價搶購的樣子，直言：「我覺得這絕對存在著商業詐欺！」，所幸購物平台有保障，可以退貨，劉樂妍才免於受騙，但強調：「鴨肉也能吃，鴨肉也很好吃，但是我就是不喜歡被騙的感覺」。

(中時新聞網)