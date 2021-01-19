工務局前期作業先於原萬代橋南側搭設鋼便橋替代道路，預計2月底完成，3月中進行車輛改道作業。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市三爺溪排水ㄧ遇豪雨就淹水，台南市政府為治理長期水患問題，斥資3.7億改建仁德交流道下方的萬代橋瓶頸段，將有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，惟因當地交通量龐大，為確保施工期間仍維持車輛通行順暢，工務局前期作業先於原萬代橋南側搭設鋼便橋替代道路，預計2月底完成，3月中進行車輛改道作業，正式進入為期3年的萬代橋主體改善工程。

台南市工務局指出，三爺溪流域每遇豪雨，水位就高漲難洩，周邊住戶、工業區都飽受淹水之苦，這次斥資3.7億改建仁德交流道下方萬代橋，去年8月21日開始施工，因顧及交通，改建期間採「半半施工」，先拆除改建東區往仁德方向橋樑，並在南側搭設與原橋相同寬度的鋼便橋替代道路，不會有道路縮減問題，分流車輛通行，以利交通順暢。

工務局表示，萬代橋改建後橋長跨度由22公尺增長為42.3公尺，原有河道深度增加1.5公尺，將不設置橋墩，減少河道阻礙，降低水位，並提升防洪標準為10年洪峰流量，將可有效擴大通洪斷面及提升防洪能力，降低區域淹水損失。

施工期間為疏緩交通，工務局會安排義交人員於上下班時段於國道匝道口指揮交通，惟請民眾行駛經過鋼便橋時，亦需放慢車速，以維交通安全。

(中時 )