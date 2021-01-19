2020年投信基金定期定額業務，以基金公司來看去年度規模增減情況，33家有定期定額業務的投信公司有21家是正成長，規模前三大的投信公司年成長率都有6成以上。去年12月定期額扣款規模排名第一的統一投信，當月扣款金額7.8億元、年增率達75.27%，扣款筆數逾13萬筆，年增率53.33%，金額及筆數皆穩居業界之冠。

再看去年度定期定額扣款金額成長最多的基金，前十名以投資於全球科技股票、大中華股票及台股基金三大類型為主。金額成長最多的前三名基金，依序是統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)、統一全球新科技基金(新台幣)、統一強漢基金(新台幣)。

統一投信表示，儘管全球主要股市多數已漲到高檔位置，但今年投資主軸仍是看好「股優於債」，主要利基為極低利率的資金寬鬆環境以及企業獲利回升，成熟市場看好美股與日本科技股，新興市場相對看好亞洲股市，中國、台灣、南韓以科技股及中國消費復甦受惠股為主，印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。

投資策略方面，在大盤指數進入高檔反復震盪階段，主要看個股表現，擁有高度競爭力、能締造獲利實績、又有良好明確營運前景的企業，就有推升股價再創新高的動能，因此，主動換股操作的股票型基金相對有表現空間，建議可持續透過定期定額，參與這波大資金行情。

根據投信投顧公會資料，2020年12月全體投信基金定期定額扣款金額50.71億元，扣款筆數86.70萬筆，雙雙創下歷史新高。若以年成長率來看，扣款金額年增率43.8%、扣款筆數年增率35.35%。

統一投信去年3月31日升級版定期定額「日日扣」線上功能推出後，定期定額月增成長躍進，統一投信全系列基金(新台幣計價)，皆可做為扣款基金。營業日當日下午4：00前委託完成的申購或變更，次一營業日即可生效。營業日當日下午4:00後委託完成的申購或變更，則於次二營業日生效。

(時報資訊)