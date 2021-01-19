一名網友PO網指稱台中南區一家燒烤店老闆將單親店員3歲小孩打到屁股淤青，只說一句對不起…；台中市第三分局了解後表示，經了解小朋友母親是燒烤店店長，當時孩子調皮請老闆管教，疑似出現不當管教，經通報社會局社工了解後，台中市社會局上午表示，雖然陳姓老闆表示得到男童母親授權，但仍有管教過當嫌疑，可開罰6至60萬元，但男童外婆卻不捨愛孫遭到毆傷揚言要提告。

單親母請燒烤店老闆管教小孩 ，狂毆屁股全瘀血恐重罰60萬。(翻攝自爆料公社)

一名網友在臉書社團「爆料公社」PO出小朋友被打淤青照片，還寫：小孩才3歲，本來就調皮，結果呢？老闆居然打成這樣…，還指稱單親媽媽可能為了工作隠忍；該文一出引發網友群情激憤；經查，該案發生在16日下午，幼童母親是該店店長，當時因孩子頑皮，請老闆管教，雖然無法接受，但仍信任老闆。

經了解這名單親店長只有22歲，自己帶著3歲兒子在燒烤店工作，和老闆是朋友，當天下午兒子頑皮吵鬧，她在一樓準備開店，因而請老闆將兒子帶到二樓管教，只是沒有多久，老闆就下樓跟他說「對不起」，隨後就走了；她忙到晚上上樓看到兒子有多處淤青，趕緊幫兒子擦藥。但她也強調，雖然不能接受兒子被打成這樣，但她也相信老闆只是幫她管教。

警方表示，已聯繫上小朋友的母親，並且通知相關人員到案，進行調查，也依規定通報社會局進行處置。

台中市社會局家防中心昨晚已派出社工帶男童去驗傷，醫師判斷是表淺性傷痕，目前男童已交由外婆、外公帶回照顧，但男童外婆相當不捨，表示一定要提告到底。

但家防中心訪查後，雖然陳姓老闆表示有得到男童母親授權責管教，但管教手段顯然過當，已違反兒少權法，將對陳男開罰6萬至60萬元，男童母親則必須接受親職教育。

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(中時新聞網)