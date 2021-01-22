大陸女星鄭爽爆出在美國代孕棄養後，演藝事業頻頻傳出雪崩式噩耗，先是被廣電總局發文封殺，原本第一天還請她錄影的北京電視台也發出公告，宣布抵制失格藝人，錄好的節目恐不見天日，而柬埔寨航空則在這股亂象中送暖，表示等鄭爽簽字，將免費送張恒跟兩個小孩回家，但也有網友認為航空公司質疑蹭熱度、打廣告，該公司應該沒有美國航線。

鄭爽2018年參加節目時和素人張恒結識交往，兩人2019年初被拍到同遊美國，從張恒曬出的文件中，2019年年底、2020年初兩人透過代理孕母生下一子一女，但孩子還沒出生，才在孕母腹中7個月大時，鄭爽就因跟張恒吵架反悔，還一度要求墮胎，甚至爆出口說：「這孩子真的打不掉，XX的煩死了。」

柬埔寨航空發文。（圖／翻攝自柬埔寨航空微博）

對此，前晚廣電總局罕見出手，強調：「代孕不是私事，與法不合，有違社會主義公德。我國禁止任何形式的代孕行為，代孕、棄養更是違背社會公德和公序良俗」，被外界解讀正式封殺鄭爽，而鄭爽過去出版的書籍或演出的戲劇，也一一傳出被下架消息，2016年她和韓星李鍾碩所拍的《翡翠戀人》，先是受限韓令波及，如今女角鄭爽又出事，上映恐遙遙無期。

網友回應。（圖／翻攝自微博）

知情人指出，先前因鄭爽不肯認當媽簽字，才讓兩個孩子沒護照滯留在美國，張恒公開一切並打離婚官司，就是打算以單親爸爸合法的身分帶兩個小孩回國。而柬埔寨航空19日在官方微博宣告：「疫情雖難，人心卻暖。柬埔寨航空邀請張恒先生與兩位寶貝免費乘坐歸家航班，世界很大，總有孩子的容身之所」，希望等事情告一段落能送3人回家，網友回應：「民航有真情，民航有真爱」、「關鍵是沒有美國到柬埔寨航線啊」、「我的天，真的好有愛」、「貴司目前沒有美國航線，如何解決美國航班？」、「希望孩子能趕快回國，你們航空好有愛心」。

(中時新聞網)