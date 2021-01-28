南韓人氣女團TWICE台籍成員周子瑜驚傳住家遭行竊，據悉，日前周家人透過友人介紹一名清潔人員打掃家中，但清潔人員卻手腳不乾淨，2度摸走子瑜的簽名照或相關產品上網拍賣，近日家人整理物品發現東西有缺，才驚覺遇上小偷，警方目前循線逮獲竊賊，預計今（28日）上午10時開記者會說明。
據警方表示，於23日接獲報案稱。家中的明星簽名照跟簽名專輯等物品遭竊，同時發現家中聘請的29歲汪姓到府清潔人員將贓物放在蝦皮上標售3000元。經彙整該嫌相關犯罪事證向臺南地方檢察署報請指揮。
25日，警方持搜索票至臺南市永康區執行搜索，現場在汪女住處，查扣簽名照62張、簽名專輯11套、簽名寫真書2本、涉案手機1支、贓款新臺幣3000元等證物，並緝獲汪嫌到案，詢後依違反竊盜罪解送臺南地檢署偵辦。
警方呼籲，年關將近，到府清潔需求大增，民眾慎選優良口碑之從業人員，並於人員打掃期間，務必有人在家中留意房內財務狀況，方能避免遭詐造成財物損失，整齊乾淨過好年。
(中時新聞網)
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