大陸女星鄭爽被舊愛張恒爆料在美國找代理孕母，後來竟狠心棄養，事情曝光後，成為演藝圈首位遭廣電總局明文封殺的藝人，不過她卻反爆料男方出軌、騙財等醜聞，此舉讓張恒友人看不下去，不僅掀了鄭爽曾出軌的底，甚至直指被抓包後，還大言不慚反嗆張恒：「我出軌是為你好」。

根據陸媒報導，張恒友人透露最初是鄭爽想要孩子，並提出找代理孕母計劃，事後鄭爽揚言遺棄兩個小孩後，張恒卻強調「寧可一輩子不結婚，都要把孩子帶在身邊」，甚至在許多知名圈內人群組，直接向鄭爽求饒，希望能放過他和小孩，對於鄭爽爆料男方出軌、騙財，張恒友人則踢爆鄭爽惡行，表示鄭爽偷吃被抓包後，竟嗆聲「我這是鞭策你，為你好」，更直接表示把張恒當工具人，直言：「我就是吸金的一個船，你就是船長，你要是不能給我創造這種價值，就給你換掉」。

張恒友人踢爆鄭爽私下行徑。（圖／鳳凰網微博）

除了張恒友人爆料之外，鄭爽在美國委託的代孕機構負責人也現身受訪，痛揭鄭爽拖欠6.8萬美金服務費沒給，還反要求代孕機構撫養2個孩子，此外還有企圖打胎等5大罪狀，直言：「鄭爽是服務過的人品最差的客戶，沒有之一」，毫無人性的行徑讓所有人是直搖頭。

對此，網友也紛紛留言：「男的女的都有問題，現在是洗到男的要全身而退的概念嗎」、「張恒也是够心機了，這兩個人能不能一起封殺」、「不管怎麼看兩個人，只知道都不是好人」，看來兩人在這局兩敗俱傷，誰也沒有嚐到甜頭。

(中時新聞網)