賴薇如28日錄衛視中文台《一袋女王》，近日已婚連勝武被爆料與骨感妹舉止親密，兩人不只隔著口罩接吻，還在深夜一起回女方香閨，而賴薇如被起底是骨感妹好友，社群網路一舉一動也成關注焦點。她28日被問到此事，臉透無奈之色，關於骨感妹一切問題都回「不清楚」，至於兩人開心多張合照，她表示那都是7、8年前所拍。

賴薇如被問近日是否還有與骨感妹聯繫表示：「我最近沒有怎麼看手機，沒特別注意這條新聞，不好意思，我不是很想聊。」對此她則坦言「有點困擾」，被網友酸與小三是物以類聚，她無奈回應：「也許他們沒什麼地方發洩吧，沒關係啦。」至於在此事之後，是否還會與對方成為朋友，她回答：「當然會啊，這是別人自己的生活，我們怎麼相處，是我跟她之間的事情。」

而被問到骨感妹是否有2歲女兒及個性，賴薇如說：「這部分我就不聊了，報導還寫我是18線女星，真的太前面了，我想停在白線之後就好，謝謝關心。」她強調，「我真的是局外人，不是她親戚，也不是她的誰，大家都成人了，就用成人方式去處理。」

(中時 )