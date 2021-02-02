金曲台語歌王翁立友近日遭捲進「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙活動爆出被性騷擾，除了指控公司老闆言語不當，更提到當天在場的一名男歌手同樣曾有性騷擾行為，雞排妹上傳當天尾牙的歌單後，網友紛紛猜測翁立友就是歌手當事人，雞排妹2日直接點名男歌手就是翁立友，並詳細還原當下經過。

對此，翁立友所屬豪記唱片2日發聲明表示，雞排妹是公眾人物，有人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信是有人會感到惋惜 ，單純的商演本公司歌手翁立友，均會秉持本份，在舞台上的表演 ，內心都更加尊重異性的演出者，「一切的舞台效果都是為了，演出更為生動活潑，讓在場的觀眾欣賞。」

豪記唱片寫道翁立友自出道以來，尊重女性，潔身自愛，從無任何緋聞發生，公司特聘貼身女助理，就是希望藝人間不要有一些不必要的誤會發生，因此，助理對於演出全程，都會在旁維護與紀錄，就是要避免困擾，最後強調：「本公司已經委託事務所在做蒐證的階段，進入法律程序是非黑白一定會分曉。」

(中時 )