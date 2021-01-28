國民黨前副祕書長張雅屏今天在臉書以「建立在真相為基礎的安全，才是安全！」為題發文，提起當年北市和平醫院封院是「衛生署長涂醒哲建議台北市封院，最後由台北市長馬英九下決策，葉金川入院救援調度。」拿此事轉移桃園醫院群聚破口有助防疫？台灣的防疫篩檢宣稱超前部署，但為何只針對有風險和有症狀的才做篩選？也許執政黨是為了安定民心，但仍須以真相為基礎，才能真正捍衛人民生命。

張雅屏說，新冠肺炎疫情因為部立桃園醫院院內感染發生破口，執政黨直接拿17年前的SARS台北市和平醫院封院做轉移，這樣有助防疫嗎？

他說，首先，SARS當時和平醫院附近成為疫區附近房價狂跌，他為表示信任政府，特別在附近購屋，因此記憶深刻。當時是陳水扁執政，由當時的衛生署長涂醒哲建議台北市封院，最後由台北市長馬英九下決策，葉金川入院救援調度。

張雅屏指出，鄰近的華西街夜市，包含廣州街等周圍商圈，完全空無一人，當時的馬市長還發起拯救商圈，他當時也陪同吃去小吃逛夜市。這些畫面都歷歷在目，現在全要一筆勾銷，甚至抹黑成錯誤決策？

他說，他必須承認，執政黨先前不做入境普篩，到現在的院區感染也不針對高風險對象做篩檢，確實可以降低篩檢染疫的公布數據。只有真的發病了才會知道是否染疫，但這樣真的能守護台灣人民的生命安全嗎？

張雅屏質疑，台灣107年與108年的肺炎與流感死亡人數相比，因為108年有流感大流行，因此108年比107年多了一千多位。109年的肺炎與流感死亡人數比108年多了將近6000位，這是甚麼原因？

他說，每每提出這類質疑，就會被1450質疑他不是公衛專家質疑可笑。但，他是中華民國公民，家有老小，希望在疫期間保障自己家人生命，他不能擔心提問嗎？

張雅屏強調，台灣的防疫篩檢，宣稱超前佈署。但為何只針對有風險和有症狀的才做篩選？請問去年2萬1427位因肺炎或流感而往生的人們，到底有沒有篩檢確認他們不是因為新冠肺炎而走？也許執政黨是以安定民心為上而做了一些舉措，但這必須以真相為基礎，才能真正地捍衛人民的生命。

(中時 )