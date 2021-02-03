在Latisha（左四）返國前，外交部北美司司長徐佑典（左三）3日特別到中國附醫探視Latisha，也肯定中國附醫在疫情嚴峻下仍不忘進行醫療外交。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

在Latisha（左二）返國前，外交部北美司司長徐佑典（左一）3日特別到中國附醫探視Latisha，也肯定中國附醫在疫情嚴峻下仍不忘進行醫療外交。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

「謝謝台灣、謝謝中國附醫，幫助我開啟美麗人生」，重達251公斤的關島超級胖子Latisha上月搭關島醫療人道包機來台治病，歷經長達21天隔離檢疫，終於完成內科治療與困難的減重手術，出院返國前，她也直言，在全球疫情嚴峻下，台灣透過包機讓關島患者入境治療，彌足珍貴。

在中國醫藥大學附設醫院與外交部共同促成下「關島醫療人道包機」1月11日飛抵台灣，37歲的Latisha和另3名關島病患也搭乘該班機到中國附醫接受治療，雖然各界質疑恐成疫情破口，但時間過去，患者完成治療，如今都將陸續返國，Latisha見證台灣嚴謹的防疫規格，從入境前採檢，到居檢期間兩次採檢，她說，雖然過程很繁複，心理卻覺得安全踏實。

Latisha來台前體重達251公斤，BMI為92.1，他在關島看到當地超級肥胖患者Joseph前來中國附醫接受減重手術，在一年內從237公斤減至164公斤，當時即下定決心「只有台灣能治癒他」，無奈爆發疫情，台灣、關島班機斷航，來台就醫計畫延宕5個月，她又胖了30公斤，心肺功能嚴重受損，關島人道醫療包機成了救命班機。

這次治療後她21天已減重超過20公斤，中國附醫國際代謝形體醫學中心院長黃致錕表示，預計術後一年，將可減去一半的體重，Latisha她則自覺精神變好，更有活力。

Latisha這趟來台治療，費用高達3萬美金，中國附醫贊助2／3醫藥費，而關島台灣商會會長Anna Kao(高王蕾)贊助飛機票費用；Latisha說，台灣人不僅治療了她的惡性肥胖，也如家人般的照顧她，回到關島，他一定要向親友大力推薦台灣又美麗又溫暖。

在Latisha返國前，外交部北美司司長徐佑典3日特別到中國附醫探視Latisha，也感謝中國附醫以實際行動落實草根外交使我國高品質醫療在關島備受矚目。

中國附醫院長周德陽表示，受COVID-19嚴重衝擊，國門封鎖限縮外國人來台就醫，此次在嚴謹防疫下達到醫療救援的目標，也期盼能開創防疫優先、人道救援不間斷的國際醫療新局。

(中時 )