大陸女星鄭爽被爆在美國找代理孕母，生下一子一女，未料與前男友張恒鬧翻後，竟動念棄養孩子，一走了之回到大陸，引發外界不滿砲轟，對此網紅陳沂點出關鍵就是「不可以有任何把柄落在人家手上」，更直言：「鄭爽也不值得同情啦，就是蠢」。
陳沂表示鄭爽在美國用代理孕母生了兩個小孩，沒想到與張恒鬧分手後，便動念棄養小孩，豈知談判過程全被錄音，有此可見男方是有備而來，不過鄭爽回應是男方出軌，加上雙方有千萬人民幣借貸關係，要錢不成才爆料，對此陳沂分析鄭爽跟男方成立公司，男方便找朋友稀釋股份，藉此掏空公司，等到鄭爽發現錢被挪走已來不及，嘲諷鄭爽除了當明星什麼都不會，接著強調：「請大家不要跟沒錢的人交往，就算要交往也不可以有任何把柄落在人家手上」，但仍不忘補槍：「鄭爽也不值得同情啦，就是蠢」。
此外，陳沂更點出從鄭爽要棄養小孩一事，就能看出張恒沒有錢，強調若有錢一定搶著要親權，然後拿小孩去要錢，還可以分到分兩份遺產，雖然認為鄭爽棄養小孩很不負責任，但也直言：「世界上真的很多人只把小孩拿來當分錢用的籌碼」。
今(21日)網上瘋傳疑似鄭爽錄好的音檔，她說道：「我不知道該表現哭還是表現笑，我今天不想別人跟我說加油」，又說自己「挺普通的」，只是幸運靠作品被大家認識，被推測是在為引退做準備。
(中時新聞網)
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