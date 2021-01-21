大陸女星鄭爽被爆在美國找代理孕母，生下一子一女，未料與前男友張恒鬧翻後，竟動念棄養孩子，一走了之回到大陸，引發外界不滿砲轟，對此網紅陳沂點出關鍵就是「不可以有任何把柄落在人家手上」，更直言：「鄭爽也不值得同情啦，就是蠢」。

陳沂表示鄭爽在美國用代理孕母生了兩個小孩，沒想到與張恒鬧分手後，便動念棄養小孩，豈知談判過程全被錄音，有此可見男方是有備而來，不過鄭爽回應是男方出軌，加上雙方有千萬人民幣借貸關係，要錢不成才爆料，對此陳沂分析鄭爽跟男方成立公司，男方便找朋友稀釋股份，藉此掏空公司，等到鄭爽發現錢被挪走已來不及，嘲諷鄭爽除了當明星什麼都不會，接著強調：「請大家不要跟沒錢的人交往，就算要交往也不可以有任何把柄落在人家手上」，但仍不忘補槍：「鄭爽也不值得同情啦，就是蠢」。

中國女星鄭爽被爆出跟製作人前男友張恆，在美國用代理孕母生了兩個小孩。 但在小孩要出生前他們鬧分手，鄭爽和她父母跟男方談判打算棄養小孩，對話過程全部被錄音。 雖然是個八卦新聞啦，但值得探討的是，男方全程錄音顯然就是有備而來。 鄭爽回應說是男... 由陳沂發佈於 2021年1月19日 星期二

此外，陳沂更點出從鄭爽要棄養小孩一事，就能看出張恒沒有錢，強調若有錢一定搶著要親權，然後拿小孩去要錢，還可以分到分兩份遺產，雖然認為鄭爽棄養小孩很不負責任，但也直言：「世界上真的很多人只把小孩拿來當分錢用的籌碼」。

我跟妳們說，如果人生可以向錢看，真的會活得很愜意。 妳看鄭爽要棄養代理孕母生的小孩，就知道張恆是沒錢的啊！ 因為為如果男方有錢一定搶著要親權，然後拿小孩去要錢，有兩個還可以分兩份遺產。 當然鄭爽要棄養小孩很不負責任沒錯，可是這世界上真的很多人只把小孩拿來當分錢用的籌碼而已。 由陳沂發佈於 2021年1月19日 星期二

今(21日)網上瘋傳疑似鄭爽錄好的音檔，她說道：「我不知道該表現哭還是表現笑，我今天不想別人跟我說加油」，又說自己「挺普通的」，只是幸運靠作品被大家認識，被推測是在為引退做準備。

(中時新聞網)