蘆洲區中正路上3樓蔘藥行19日凌晨0時許突然起火，猛烈火勢從鐵皮加蓋建物冒出，波及隔壁3樓宮廟，警消獲報後，疏散5民眾並拉水線灌救，總燃燒面積約9坪。宮廟人員透露，曾聽到蔘藥行傳出「吵雜聲」，警消表示，確切起火原因尚待調查。

據了解，宮廟人員表示，火災發生前，曾聽到隔壁類似吵架砸東西聲響，等到他出外查看時，熊熊火舌已經從附近建物竄出，火勢猛烈往上直竄，嚇得他趕緊大喊「失火了！」打電話報警求助。

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，警消趕抵時發現2棟建物3樓都有火舌竄出，猛烈火勢延燒到宮廟3樓和頂樓加蓋建物，宮廟3樓存放的佛教物品遭燒毀，共疏散蔘藥行內3人與宮廟2人，所幸無人受傷。

黃弟勝說，據宮廟人員指出，火警時蔘藥行樓上疑有吵雜聲，是否與火警有關，有待進一步釐清，粗估燃燒面積約為9坪，後續將調查確切起火原因。

(中時 )