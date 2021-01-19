衛生福利部桃園醫院發生院內感染，國內新冠肺炎疫情再拉緊報，就怕防疫出現破口，台灣燈會是否續辦引發爭議。現確定取消，這也是31年來首次停辦台灣燈會。今（19）日下午3點行政院召開記者會說明，包括交通部長林佳龍、新竹市長林智堅，都會出席記者會。

台灣燈會今年在新竹舉辦，預計2月26日至3月7日登場，但醫院群聚感染事件持續延燒。林佳龍昨表示，台灣燈會沒有停辦問題，因在開放、空曠空間，有些設計融入城市地景，隨疫情發展一定會做相應的檢視跟必要調整，觀光局會跟新竹市政府持續評估，也會根據指揮中心對疫情的判斷，看是否維持原規畫或適當修正。

對於林佳龍的說法，林智堅感到有點驚訝，近期市民希望停辦的聲量擴大，市府表達「基於防疫優先，停辦是主要選項」的規畫，會赴交通部觀光局表達停辦意見。

最新消息指出，行政院與林佳龍、林智堅討論後達成共識，決定取消台灣燈會。

2021台灣燈會將在新竹市舉辦，主燈主題是「乘風逐光」。台灣燈會共有3大主軸特色，分別結合設計與工藝、傳統與創意兼具，以及透過藝術和國際對話，並有雙主燈、6大燈區，呈現各式傳統與科技結合的燈光藝術，為傳統元宵節慶帶來創新能量。

台灣燈會自1990年起於每年元宵節舉行，由交通部觀光局及各主辦縣市政府共同主辦。原僅在台北市舉辦的「台北燈會」，自2001年起改名，並移師全國各縣市舉辦，成為全國性的活動。至於原本的台北燈會，則改由台北市政府自行舉辦，並改名台北燈節。

(中時新聞網)