日前台鐵自強號上有一對情侶，在搭車過程中，拉下口罩、忘我喇舌5分鐘，引發網友討論，現在是非常時期耶！確定要在桃園沒戴口罩？（圖／翻攝自Dcard）

防疫破口！一名網友分享，日前搭自強號，睡醒才睜眼就看到一對情侶拉下口罩、忘我喇舌，時間長達五分鐘，後來男生趕在列車長出現前、在中壢站就下車。不過，兩人誇張的行為引發網友熱議，若沒疫情就算了，現在是非常時期，確定要在桃園沒戴好口罩？

一名網友在Dcard上發文分享，18日晚上搭自強號不小心打瞌睡，結果一睜眼就看到一對奇葩情侶，在列車行進的過程中，站在車廂內的走道上擋路，忘我擁抱、狂親對方至少五分鐘，「喇了很久，我還看到他們的舌頭，整台車坐好坐滿看他們表演」。

該網友指出，一覺醒來就看到他們嘴巴黏在一起，真的是救命！要不是男生在中壢站就下車，列車長過了十分鐘才來，否則就會看到一個尷尬的局面了。「出門在外，請大家控制好自己的小頭謝謝！」

貼文曝光後，也引發網友熱議，「出來玩還敢沒戴」、「口罩拉下來直接喇」、「年輕人終究還是年輕人，太衝動了」、「防疫破口，台灣就是有這種人」、「如果沒疫情就算了，但現在是非常時期」、「防疫當前拜託不要拖大家下水，口罩戴好戴滿」、「防疫破口」、「確定要在桃園不戴好口罩？」

而原PO也在留言處解釋，他貼出情侶喇舌的畫面，不是要檢討他們噁心，只是想說太忘我恐讓旁人尷尬，而且在火車上本就該戴好口罩，不論背後的原因為何，規定還是要好好遵守，更別說現在疫情越來越嚴重，若真想親可找空曠的地方，而不是在狹小又人多的車廂內。

根據台鐵的防疫規定，旅客進入車廂與場站（包含車站大廳）時，皆須配戴口罩；在與不特定對象保持社交距離或是有適當的阻隔設備，則可在飲食期間暫時取下口罩，但用餐完畢後仍須重新配戴好口罩。

(中時新聞網)