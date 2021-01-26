近來桃園醫院群聚感染持續，中央流行疫情指揮中心日前將居家隔離人數擴大，對象包括1月6日至1月19日期間的出院病患及其同住者、陪病者及其同住者；北市衛生局26日中午收到隔離名單，有7人在期間從衛福部桃園醫院出院，會盡快打電話通知、並寄送隔離通知書。

衛生局疾病管制科長余燦華表示，衛生局中午收到中央通知，台北市共有7人在曾在衛福部列管期間從部桃出院，6、8、10、12、13、19日各有1人出院，18日則有2人出院。衛生局會盡快打電話通知，確認是否有同住者、陪病者。衛生局也會在今天開立隔離通知書、並寄送。

目前遭匡列民眾從出院日起須居家隔離14天，但部分民眾從出院至今已超過14天，對此衛生局表示，匡列者除居家隔離14天，還要7天自主健康管理，若居家隔離期已過，外出仍要戴口罩、避免出入公眾場所、有症況也要通報。衛生局也提醒，民眾若違反居家隔離規定外出，會被罰20萬到100萬元。

衛生局表示，若後續有接到中央通知其他隔離民眾，也會盡快通知台北市民。

(中時 )