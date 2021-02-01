我國駐瓜地馬拉大使館1名人員在當地時間1月29日確診新冠肺炎，30日新增3名人員呈陽性反應。外交部今天表示，駐館已完成辦公環境消毒，並自當地時間1月30日起暫停對外開放至2月12日，領務服務維持預約制。

外交部發言人歐江安表示，我國駐瓜地馬拉大使館29日在有人員確診後，馬上於30日安排全體館員進行PCR檢測，檢測結果新增3名人員呈陽性反應。目前4名確診體溫正常，並依規定居家隔離14天，其中1人有輕微頭痛、咳嗽及流鼻水症狀，3人則沒有染疫症候；大使館其餘人員也都改為居家辦公。

全體館員將在完成14日隔離前安排第二次PCR檢測，以確保館員身體健康。駐館也已完成辦公環境消毒，並自當地時間1月30日起暫停對外開放至2月12日，領務服務仍維持預約制。

駐瓜地馬拉大使館將持續密切注意當地疫情發展，並提醒人員嚴守防疫規範。外交部表示，會隨時與駐館保持密切聯繫，瞭解駐館員眷的健康狀況並提供及時的必要協助。

(中時 )