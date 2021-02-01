中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案913)，自日本入境。

【現場直播】疫情最新情況 指揮中心記者會說明｜2021.2.1

指揮中心表示，案913為本國籍30多歲男性，去(2020)年1月至日本工作，因工作地有COVID-19確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今(2021)年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。

指揮中心指出，個案於1月9日返臺，入境時主動告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫。個案1月24日檢疫期滿後至另一家旅館自主健康管理，1月29日出現咳嗽、流鼻水及腹瀉等症狀，由衛生單位安排就醫採檢，並於今日確診。已掌握接觸者1人，因有適當防護，列自主健康管理。

由於今天新增的個案，在日本治療痊癒後，自行採檢共五次都是陰性，來台後在機場和集中檢疫所採兩次都是陰性，但在居家檢疫，於自主管理期間出現症狀後採檢確診，其感染源為何？還是第二次染疫？陳時中表示，在台灣二次染疫可能性低，他在日本共檢驗7次，加上在台灣總共採檢十次，其Ct值36。

指揮中心發言人莊人祥說，目前研判以他在日本感染的可能性比較高，入院後還會進一步檢驗。

指揮中心統計，截至目前國內累計155,942例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含152,336例排除)，其中912例確診，分別為798例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、74人住院隔離中。

(中時新聞網)