亞系外資出具最新雲端伺服器大廠緯穎(6669)報告，給予「買進」評等，目標價930元。緯穎早盤大漲逾7個百分點。

展望2021年，公司對營運表示樂觀，在雲端伺服器出貨可望有2位數的年增，主要受惠於美國雲端需求和新興的5G及邊緣運算等裝置崛起。累計去年緯穎合併營收達1869.28億元，年增14.3%，改寫歷史紀錄，毛利率8.2%，為5年新高，年增1.2個百分點，營益率達6%則刷新歷史紀錄，同比上升1個百分點，稅後盈餘86.1億元，淨利率年增0.8個百分點至4.6%創高，EPS 49.25元，再締新猷。而展望2021年，外資預估EPS可望再戰新高，達59.8元。

外資指出，該公司正在進行第三個項目計畫（比第二個項目更大的金額），預計與亞馬遜合作，並有望從今年下半年開始顯現成效。估計和亞馬遜相關的銷售組合，將從2020年約1％成長到今年約3％。而和幾個與歐洲電信運營商合作的新5G項目，將在今年下半年啟動。

外資持續續和好緯穎和微軟在積架式伺服器的合作關係，認為緯穎仍是微軟最主要的策略合作夥伴以及重要供應商。

(時報資訊)