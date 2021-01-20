香港府防疫措施被批朝令夕改，早前宣布取消的年宵花市又突然重開，但場內檔位數目須減半及用科技監測控制人流。身兼香政府專家顧問的香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌20日在電台節目表示，近日確診個案仍徘徊在中至高的雙位數，加上政府加大檢測，估計近日會找到更多確診個案，短時間內確診數字很難下降至低水平。

對於香港政府又重開年宵花市，許樹昌說，花農為花市準備了1年，若取消的確影響很大，相信現在的折衷方案可減少人流，減低病毒傳播風險。

許樹昌認為，目前難以放寬其他防疫措施，擔心一旦放寬措施，長假期期間很容易導致大爆發，指現時仍有不少源頭不明個案，社區仍不安全，並稱，認同政府擴大指定區域檢測範圍到深水埗區一帶，指該區大多為舊樓，當中不少是劏房，空氣流動差，未必合規格，令疫情爆發風險增加。至於應否需要配合禁足令，他認為強迫居民留在空氣不流通，或衛生情況欠佳的居所也可能增加感染風險，期望盡快完成檢測工作，找出感染個案。

(中時 )