基隆市長林右昌26日說明，最新疫情狀況，目前累計疑似通報個案310例，其中300例排除、10例陽性，社區通報檢測累計採檢計494人，491人排除，3人送驗中；目前居家隔離列管14人，居家檢疫487 人、防疫旅館54 人。

衛生局指出，14名居家隔離中，符合衛生福利部桃園醫院擴大回溯有6名，其中1名女性13日從桃園醫院出院，27日解除隔離；2名為一對父女，父親日前到過桃醫照顧親屬，再返家與女兒同住，因此被匡列為隔離對象；另3名是曾進入桃醫實習的學生。

衛生局說，3名實習生離開桃醫時，已被列為居家隔離對象，明天解除隔離。另外，有一名男子主動表明曾到將桃醫，目前進行自主健康管理，指揮中心仍在疫調中。

林右昌說，為因應疫情，未來將有3大作為，第一加強宣導「出入人潮擁擠、密閉場所等八大類場所，應佩帶口罩」及落實「防疫新生活」；第二隨機查核本市9家地區級以上醫院的防疫措施；第三將於各大觀光景點、人潮齊聚點、大型營業場所、交通場站及各醫院等，總計25處場域，每周進行一次巡迴消毒。

林右昌強調，會持續撥發醫療單位、照護單位、防疫單位等防疫口罩，此外，目前防疫旅館總計有92間房間，可供春節期間需要居家檢疫者。

(中時 )