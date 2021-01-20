嘉義縣長翁章梁說今年紅包袋也以牛為主要視覺，強調紅包福袋可以立起來還可咬錢幣。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府20日上午舉辦春聯暨年節好物發表記者會。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁鼓勵民眾多多透過線上宅配採購嘉義優鮮產品。（呂妍庭攝）

縣府也特別整理縣內優質業者年節好物，民眾只須動動手指、打打電話就能下單採買多樣年貨好禮。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府20日上午舉辦春聯暨年節好物發表記者會，會中嘉義縣長翁章梁除鼓勵民眾多多透過線上宅配採購嘉義優鮮產品，也說縣府以防疫為重，已停辦年貨大街，並取消過年發紅包行程，避免群聚。

翁章梁說，去年新冠肺炎疫情肆虐，百工百業都受到影響，今年適逢牛年，牛具有勤奮、刻苦耐勞的意象，也是農家子弟的好幫手，所以特別請來知名書法老師蕭世瓊以牛為主題字，另紅包袋也以牛為主要視覺，強調紅包福袋可以立起來還可咬錢幣，期許嘉義及鄉親都能「農工大縣，牛轉豐年」。

另縣府也特別整理縣內優質業者年節好物，民眾只須動動手指、打打電話就能下單採買多樣年貨好禮，提供消費者一個安心選購優質安全的國產農產品管道，在疫情延燒期間減少外出機會。

翁章梁說，新冠肺炎疫情有升高和緊張趨勢，受到疫情影響，今年的過年比較不一樣，縣府已停辦年貨大街和發紅包，醫院探病也有嚴格規定，千人以上大型活動建議取消或延期，過年期間鄉親出外旅遊或到寺廟拜拜，記得一定要戴口罩。

由於縣府已印製大量紅包，接下來要如何發放？縣府表示，配套方案尚在研擬中，至於22萬3000張春聯，近日將透過各鄉鎮市公所發送至各家戶，民眾也可至嘉義高鐵站的旅遊服務中心或上班時間至嘉義縣政府服務台免費索取。

(中時 )