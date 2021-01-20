舞廳幹部及泊車員工持甩棍毆打酒客，使得美麗華舞廳被迫停業至今，毆打酒客的員工也被檢方依妨害秩序罪嫌起訴。（本報資料照）

高雄知名舞廳美麗華去年7月發生鬥毆砍殺命案，害得當時的市警局長李永癸被拔官，沒想到新局長劉柏良上任沒多久，又再度發生舞廳幹部及泊車員工持甩棍毆打酒客的事件，連續發生街頭鬥毆，使得美麗華舞廳被迫停業至今，如今毆打酒客的員工也被檢方依妨害秩序罪嫌起訴。

檢方調查發現，去年10月18日清晨5點多，44歲的蘇姓酒客從舞廳消費後準備步出舞廳，卻與陳姓、游姓泊車員工發生口角，陳、游一氣之下拿出甩棍狠狠毆打蘇男，黃姓幹部與邱男見狀後加入毆打行列，並與蘇男友人發生肢體上的拉扯。

雙方人馬在大街上展開大亂鬥，蘇男被打到逃跑，但舞廳人員仍不放過他，兩邊人馬在七賢二路上追逐，最後蘇男上衣被扯掉，頭部鮮血直流，倒臥在地，在旁人的勸說下舞廳人員才收手，隨即逃離現場，而蘇男則是搭乘計程車自行就醫。

警方接獲報案後出動快打部隊到場，但械鬥人馬早已鳥獸散，據了解，蘇男是美麗華舞廳的常客，過去就曾因酒品差愛亂嗆人，當天是因為嗆別人三字經才引發口角，此次衝突造成蘇男頭部6處撕裂傷、右手掌骨骨折及全身多處擦挫傷，到院就醫時，共手術縫合19針。

短短3個月時間，美麗華舞廳就連續發生2起街頭鬥毆，雖然事發當時，舞廳業者就在店門口張貼休業3天的公告，但仍然受到各界矚目，當時的警察局長劉柏良更隊業者放重話表示，警方絕對不會同意業者「無責」復業，如果舞廳業者執意營業，將以最強力的勤務手段實施掃蕩，因此事發至今美麗華舞廳都仍未復業，當時持甩棍毆打蘇男的人員，被檢方依妨害秩序罪嫌起訴。

(中時 )