警方適時使用辣椒水壓制場面，將5名酒客帶回派出所偵訊。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市南屯區一家KTV今天清晨5時許發生酒客鬧事，自稱被打的一方意圖尋仇，守望的警力制止無效，緊急呼叫快打部隊馳援；1名酒客認出是四分局南屯所長嗆「我認識你啦！」意圖拉近關係裝熟，卻遭到打槍後，還惱羞伸出雙手「你銬我啊！」警方適時使用辣椒水壓制場面，將5名酒客帶回派出所偵訊。

警方指出，警方獲報於今天清晨05時許，於KTV有10幾人聚集，請求支援案，並於05時45分勤指中心啟動快打，由南屯所長江松泳到達指揮，現場支援警力共計21名；經查警力到場後，現場已無打架情事，在場5男表示與另一衝突方並不認識。

警方表示，現場5人宣稱「我們是被打的，幹嘛帶我們回派出所啊？」喝醉的酒客，不斷抱怨被警方查驗身分，有人連聲道歉，直說「沒事了」意圖搭車落跑，結果被警方請回來；還有男子裝熟認出所長說：「我豐原的」、「大家都認識，為什麼要針對我們？」友人趕緊擋他：「這南屯啦！」

南屯所長江松泳回嗆說：「我以前翁子所長你忘記了吧？我知道你是阿嘎的兒子啦！」裝熟哥不滿要被帶回，賭氣嗆警「你關我啊！」所長也回說：「我銬你幹嘛？沒大沒小！」警方共帶回鄧男、安男、游男、莊男、賴男等5人回派出所偵辦。

警方說，經調閱闔家歡KTV前監視器畫面，獲知該衝突係105、106包廂間因敬酒問題發生口角，警方於現場守望發現立即制止，並適時使用辣椒水壓制場面，其中游民（105包廂）遭另106包廂2名男子毆打，游民表示要提告並會前往醫院驗傷。

警方強調，目前正擴大調閱監視器畫面，釐清確切涉案嫌犯身分及人數，朝刑法第149條、150條聚眾鬥毆罪方向及傷害罪嫌嚴查究辦。

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(中時 )