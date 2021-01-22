北市警文山二分局鑑於春節將近，各金融機構、銀樓將有大量資金出入，成為歹徒覬覦下手目標，易發生強盜、搶奪案件，為防範民眾或金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，21日在「景美區農會」舉辦防搶演練。

警方表示，這次演練由2名員警扮演搶匪，趁銀行將打烊之際分別持手槍闖入銀行大廳，高喊「搶劫、把錢裝進袋內、別反抗！」後，再將花色提袋丟入櫃檯，威脅行員裝入現金，行員為避免傷亡紛紛趴下，伺機按下警鈴，分局線上警網獲報後，在1分鐘後抵達並封鎖現場，將搶匪困於農會內，雙方持續僵持，經警方喊話，動之以情，當場將2名歹徒逐一制伏。

警方希望藉由防搶演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力、強化線上警網快速應變機動性，另呼籲民眾如提領大量現金，可向當地警察機關申請警力護鈔，以策安全。若遇搶奪案件，應保持冷靜，立即記下車號與歹徒穿著等相關特徵及逃逸路線，迅速撥打「110」報案，以利警方在最短時間緝捕犯嫌，希望市民都能安心過個好年。

(中時 )