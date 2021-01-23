歸仁警分局在歸仁沙崙一處不起眼鐵皮屋破獲職業賭場，擠滿59名賭徒，現場居然沒人戴口罩，警方趕緊拿出口罩要求大家戴上。(歸仁警分局提供／曹婷婷台南傳真)

歸仁警分局在歸仁沙崙一處不起眼鐵皮屋破獲職業賭場，擠滿59名賭徒，現場居然沒人戴口罩，警方趕緊拿出口罩要求大家戴上。(歸仁警分局提供／曹婷婷台南傳真)

近期疫情升溫，大大小小活動紛紛因為擔心群聚而喊卡，歸仁警分局卻在歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋，破獲林姓主嫌主持的天九牌職業賭場，只見幾坪大空間擠滿人，跨縣市而來的賭客聚賭，人人都不畏疫情，沒一個人戴口罩，警方現場拿口罩給在場賭客戴上，力行落實防疫，但也猛搖頭「愛賭不怕死」。

歸仁警分局近來接獲線報指出，歸仁郊區疑有流動職業賭場流竄，立即成立專案小組派員跟監追查，發現該職業賭場藏身偏僻郊區規避警方取締，並四處流竄經常更換聚賭場所。在專案小組鍥而不舍布線追緝下，日前發現該職業賭場流竄至歸仁區沙崙一處不起眼鐵皮屋內。

專案小組見時機成熟，乃調集30餘名警力，於當日14時許持搜索票以優勢警力前後包抄，爬上山坡穿過竹林後，一舉破獲由林姓主嫌所主持之天九牌職業賭場。而聚賭現場賭客大都不畏疫情未戴口罩，警方現場準備口罩給在場賭客。

警方在現場查扣賭具天九牌、骰子、無線電（把風用）、手機、抽頭金約新臺幣2萬元及賭資共新臺幣500餘萬元等證物。警方調查後將現場負責人林姓主及工作人員等5人，依涉犯刑法賭博罪嫌移送台南地檢察署偵辦，其餘54名賭客，除有外藉人士，還有遠從高雄地區前來聚賭，可謂賭性堅強，均依違反社會秩序維護法第84條規定裁處罰鍰。

歸仁警分局長洪頂力強調，年關將近，為貫徹政府強化社會治安，達成轄區「治安平穩」目標，警方會持續積極布線查緝掃蕩戕害百姓身心之職業賭場。

(中時 )