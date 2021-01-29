台中市長盧秀燕表示，從現在到過年期間是消費者採買高峰期，對於現場攤商、消費者落實防疫表示肯定。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕關心魚貨、年貨供應量與市場行情，分享如何挑選魚貨、買到好魚。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕29日凌晨視察台中魚市場與了解防疫與魚貨供銷情形，也向攤商拜早年；盧秀燕說，今年市場價格及供貨維持穩定，市民可以安心，為防範疫情，加強各項防疫措施，包括實施量測體溫、手部消毒及全面戴口罩，積極守護員工及顧客健康。

盧秀燕今日凌晨4時30分在農業局長蔡精強、台中魚市場董事長李煥湘、總經理林芳標、漁業公會理事長林信富陪同下視察魚市場，走訪攤商，關心魚貨、年貨供應量與市場行情，更分享如何挑選魚貨、買到好魚；她也肯定攤商落實防疫，並發放口罩給大家，鼓勵持續做好防疫工作。

「落實防疫才能過好年」，盧秀燕表示，從現在到過年期間是消費者採買高峰期，對於現場攤商、消費者落實防疫表示肯定，呼籲民眾配合防疫措施，進入市場載口罩，量體溫、加強手部消毒，保護彼此健康。

年關將近，市府關心區魚肉蔬果供貨、價格及品質，去年雖受疫情影響，台中魚市場業績逆勢成長2.2％，拍賣量增加，今年價格到目前為止大致平穩，市府會繼續努力，讓市民過好年。

台中市魚類公會理事林信富指出，近期新冠肺炎疫情變化，台中市魚貨量不受影響，感謝市府團隊用心協助。

魚市場說，過年魚貨行情受年節影響雖有小幅上漲，但也在合理價格範圍內，當周平均日交易量約60噸、平均價格每公斤約144元，與去年春節平均價格持平；過年常用白鯧魚，近一周平均價格「冷凍」部分每公斤約1000元，「現撈」大尾每公斤約1500元，價格尚屬合理。

虱目魚價格每公斤平均價62元左右，交易量每日約4公噸上下；吳郭魚（台灣鯛）今年行情每公斤約50元，與去年每公斤51元相近，到貨量每日約5公噸左右，供應量平穩。

對外傳有業者將調漲台灣豬肉售價，市府因應措施？盧秀燕表示，今年元旦起中央開放萊豬進口，先前已超前部署跨局處組成專案小組，開始進行查價工作，台灣的豬肉價量平穩，沒有哄抬的理由，如有惡意哄抬或聯合壟斷行為，將予以處分。她也提醒，消費者一旦發現相關哄抬價格情形，一定要隨時向市府舉報。

(中時 )