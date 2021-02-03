經市議員林汝洲建議，市長盧秀燕特指示運動局編列860萬的預算，並由體育署補助550萬。（市議員林汝洲提供）

經市議員林汝洲建議，市長盧秀燕特指示運動局編列860萬的預算，並由體育署補助550萬。（市議員林汝洲提供）

疫情持續肆虐下，運動可以說是身體最好的良藥，但大肚區內游泳池、運動公園，長期苦於無障礙設施不足、運動設備老舊等問題，不利於區內運動風氣的培養。經市議員林汝洲建議，市長盧秀燕特指示運動局編列860萬的預算，並由體育署補助550萬。

林汝洲指出，這筆經費將用來大幅改善運動公園內籃、網球場的鋪面，建制整個運動公園內的排水系統，以及增設無障礙廁所，預計111年4月完工；游泳池也將改善遮陽網、泳池設備、各式無障礙設施以及增設無障礙廁所，預計110年12月完工。

林汝洲表示，大肚區運動公園佔地9000坪，是海線少有的中大型公園，許多區內的長輩，甚至龍井區的鄉親也會來這邊運動；大肚游泳池也是區內唯一有向民眾開放的泳池，在地鄉親也成立了早泳會，透過上班前的早泳來強身健體，促進身體健康。

林汝洲說，這次為能夠讓大肚區內的長輩也能安心運動，最重要的就是在運動公園及游泳池，增設了許多無障礙設施，並各自增設一座無障礙廁所。

林汝洲指出，很多長輩反應過現有廁所的問題，無論是扶手、蹲式馬桶、防滑設施、日間採光等，都對有年紀的長輩稍不友善；因此他才極力爭取兩處各增設一座無障礙廁所，給長輩一個最安全的環境如廁。

(中時 )