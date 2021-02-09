明德中學餐飲科及觀光科學生為「慈馨兒少之家」準備圍爐團圓飯。(明德中學提供／林欣儀台中傳真)

各級學校日前開始放寒假，但愛心不因為放假而減少，台中市明德中學美容科學生特別到太平區「喜瑞村日照機構」為弱勢長輩與居民義剪、按摩，餐飲科及觀光科學生為「慈馨兒少之家」準備圍爐團圓飯，另廣告設計科學生則協助「張秀菊基金會」整理發票，學生們已各自專業、自發性行善。

校方指出，美容科學生在師長帶領下前往太平區喜瑞村日照機構，為太平中興里區域的弱勢長輩或居民義剪、按摩，將平日在校所學剪髮和按摩的技巧運用在服務過程中，雖然沒有一般髮廊的專業設備，但學生們以熱誠、盡力將服務成效升級，讓每一位被服務的民眾都有賓至如歸的感受。

餐飲科、觀光科學生也是善用所學，在老師陳建智號召下，為慈馨兒少之家準備一頓豐富的圍爐團圓飯，從設計菜單、備料、烹調、外場服務分工合作，為的就是讓弱勢兒少們與服務他們的機構人員能夠好好享受一頓團圓飯。

這場年前圍爐宴已經連續舉辦10餘年，高中連續3年都參加圍爐服務的餐飲科陳姓學生說，很喜歡這樣的氛圍、做好事很開心，未來會持續參加這項服務。另名參與剪髮、按摩的林姓學生則說，自己只是為弱勢民眾按摩、剪髮，其實很普通，卻接受他們的連聲感謝，感觸特別多，能用所學習的能力去為別人帶來開心，是一件超有成就的事。

(中時 )