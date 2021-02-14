龍千玉日前推出新專輯《出嫁》，金牛年紅色造型喜氣迎接睽違6年難得全家大圍爐，過往新年總在海外演出，今年因為疫情，獲得難有的假期，龍千玉笑表示今年圍爐好熱鬧，家中10位成員全到齊，「圍爐由晚上6點吃到12點，還拉著歌手弟弟妹妹江志豐、江志美開直播跟粉絲拜年，午夜開始則與母親聊天守歲到天亮，24小時馬拉松的圍爐很嗨」

龍千玉提到難得全家聚首，龍千玉親自下廚煎鯧魚，更霸氣的準備60個紅包，廣發親朋好友分享喜氣迎好運，「發紅包是分送喜氣給大家，也是給自己迎來好運，今年的紅包雖然有點縮水啦，但心意卻是滿分。」

而讓龍千玉感到欣慰的是收到弟弟妹妹們的紅包，而弟弟江志豐10多年來總會奉上五位數的大紅包，江志豐說：「老姐就是我第二個媽媽，一直以來也是我的精神支柱，感謝她的鼓勵與照顧。」龍千玉還透露初四開始我們全家要到南部旅遊，一路悠閒隨意的走走看看，喜受慢活假期。

(中時 )