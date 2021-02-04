台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》將在除夕夜陪伴大家熱鬧慶新年，近來人氣高漲的表演嘉賓盧廣仲，身穿白色西裝自彈唱新歌曲〈明天〉，演唱同時，後方LED螢幕秀出「全民同心 醫護加油」等字樣，透過溫暖嗓音，期盼疫情早日褪去，也隔空向努力堅守崗位的醫護人員喊話加油，期盼大家一起迎向更好的明天。

盧廣仲接著帶來年度歌曲〈刻在我心底的名字〉，唱到尾聲驚喜cue特別嘉賓王心凌出場美聲合唱，幽默呈現「刻在我Cyndi的名字」。除了共同合唱，身穿白色仙女洋裝的王心凌，也帶來由陳珊妮量身訂做的氣質主打歌〈在青春迷失的咖啡館〉，用溫暖歌聲撫平大家面對疫情的不安，她開心表示：「廣仲一直是我很欣賞的實力創作歌手，平常去KTV也會點他的〈魚仔〉來唱，這次完全是因為佼哥邀請，化身為彩蛋和廣仲表演，能夠陪大家一起過除夕很開心。」

王心凌驚喜現身。（台視提供）

提及過年的計畫，王心凌表示每年農曆年都是留給家人，今年當然更是要乖乖待在家團圓，希望新的一年大家都健康平安，疫情可以趕快控制住。

(中時 )