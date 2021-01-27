桃園醫院疫情持續擴大，年前不少大型活動都因疫情逐漸升溫宣布停辦，但台北國際電玩展仍維持原訂計畫，預定28日在南港展覽館舉行，估計4天展期吸引60萬人次入場。台北市議員許淑華就質疑電玩展恐造成防疫破口，台北市電腦商業同業公會及北市府面對嚴峻疫情，決策卻不夠謹慎，應慎重考慮，將活動延期。

台北國際電玩展為遊戲大廠展示最新作品的舞台，每年吸引大批民眾前往參觀，現場幾乎不可能保持安全距離，加上廠商現場也會找來show girl炒熱氣氛，發放各式贈品，就算口罩戴好戴滿，也難保不會在爭搶過程中脫落，一但有感染的漏網之魚，恐成為疫情大破口。

許淑華指出，桃園醫院爆發院內感染，北市也有40多名從桃醫轉出的病患，現階段本就不該舉辦任何大型活動，但主辦單位仍按原定時程舉行，未考慮因疫情延期或取消活動，明顯缺乏警覺。

電腦商會同業公會表示，做的防疫工作，仍會上緊發條，包括入場必須戴口罩、量體溫、也要進行實名制登錄，保持社交安全距離，原先活動規畫場內人數為1萬2000人，目前已將人數限制下修到8000人。

北市衛生局疾管科長余燦華指出，目前未要求電玩展停辦或延期，但會以中央規定為準，隨時做滾動式檢討，市府已要求主辦單位嚴格維持會場單一出入口、且民眾出入皆需配合實名制管理，並呼籲民眾隨時戴上口罩，加強防疫措施。

許淑華質疑，難道要等到北市出現本土案例，才延期、取消活動就太遲了，現在為「非常時期」應採取「非常手段」。她認為，若無法嚴格執行完整風險評估，還是遵照指揮中心的建議延後舉辦才是最好的選擇，雖然廠商採取實名制，但仍無法保證能確實掌握每個環節，只要一疏忽，恐將造成無法挽回的後果。

(中時 )