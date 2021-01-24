散場酒客口角叫囂 台中警方噴辣椒水速壓制

台中市警局第六分局今天凌晨3時40分許，獲報西屯區環中路上有酒客發生口角，警方火速通報於該地點執行守望勤務警力，警方為避免衍生進一步肢體衝突，迅速前往噴辣椒水將雙方分開，嚴正執法強勢壓制，化解一場衝突場面。

警方調查，環中路上夜店散場之際，25歲的蔡姓男子與27歲的李姓男子原欲乘車離去，但渠等上車時發生口角糾紛，守望勤務員警見狀立即上前制止，要求渠等儘速離去。

警方指出，因蔡男與李男兩人，仍於現場咆哮不願離去，因呈現瘋狂酒醉，非管束不能控制其行為，故警方於現場使用辣椒水壓制管束兩人行動後，帶返所實施保護管束，俟渠等清醒後，才由友人帶回家。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

故警方於現場使用辣椒水壓制管束兩人行動後，帶返所實施保護管束

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(中時 )