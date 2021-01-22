高雄市新興區中山一路和八德一路口一間小吃部，今日（22）日凌晨2時許，2樓屋外一片落地玻璃，突然發生爆裂事件，停放在底下的轎車首當其衝，遭掉落玻璃擊中，所幸沒有人在旁，虛驚一場。

警方勘驗玻璃，研判應是近日溫差大，熱漲冷縮導致玻璃爆裂。（圖／翻攝畫面）

倒楣的車主向警方供稱，他當時停在店家門口，前往六合夜市吃消夜，才停好車，走沒多遠就聽到巨大聲響，回頭查看時，愛車車頂已經遭破裂的大片玻璃砸中，車頂還因此凹陷，直呼真衰。

店家劉女（54歲）向警方表示，一個月前玻璃即遭店內酒客損壞，暫時用補土填補而未更換，事發當時，店內有兩名店員於店內休息時，有聽見玻璃「嗶嗶啵啵」疑似碎裂聲，而店外也有兩位目擊者聽到玻璃碎裂聲，隨即意外及發生。

為求謹慎，新興分局調閱店家監視器，發現玻璃碎裂掉落當時確無其他可疑人車行經案發現場，研判應是近日氣溫冷熱變化大，造成室內及室外溫差太大，才會導致玻璃出現熱漲冷縮的效應爆裂掉落，所幸現場未有人員受傷。

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(中時新聞網)