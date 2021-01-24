疫情頻傳，戴口罩外出早已成標配，卻還有人執意搭車不戴罩？桃園市中壢區一位計程車司機透露，昨（23日）下午搭載到2名年輕乘客，抵達目的地時，乘客假借下車拿錢後落跑，爽坐霸王車外，車上的其中一位年輕人更未戴口罩，文章在網路發酵後，掀起網友的怒火。

一位計程車司機23日在臉書社團《我是青埔人》發文，同時發出一段行車紀錄器影片，司機無奈地說，自己是一名關心你們的司機大哥，同時寫道「雖然你們跑了我520元的車資，但我還是希望你們出門要戴上口罩。」

司機透露，昨日下午2時許，他自機場捷運體育館站對面的超商載了2名年輕人上車，兩人最後於下午3時許於桃園區永康公園下車，年輕人在抵達目的地後，便向司機說要下車拿錢，但卻再也沒有回來，司機這趟本應收到520元的車資，一毛也沒拿到。

司機衰遇搭霸王車的乘客，卻不特別氣憤，並同時提到，當時搭載的其中1名年輕人在車上並未戴上口罩，司機說：「畢竟你們還年輕，不小心被傳染病毒怎麼辦呢？我是一個關心你們的司機大哥。」

據悉，PO文的計程車司已於23日16時32分前往埔子派出所報案，並發出報案的三聯單，警方獲報後積極偵辦中。不少網友看完司機的文相當氣憤，在留言區大罵，「屁孩」、「沒錢就搭公車」、「誰家的兒子，快出來認領道歉，小小年紀要背一個公訴罪得不償失。」

(中時新聞網)